На россиянина завели дело о недоносительстве

Житель Иванова стал фигурантом уголовного дела за несообщение о преступлении. Он не рассказал правоохранительным органам о своем друге, воюющем в Ираке и Сирии.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное управление ФСБ, 21-летний мужчина общался с другом в социальных сетях и узнал, что тот принимает участие в деятельности террористов в Ираке и Сирии. Молодой человек не стал никуда обращаться по этому поводу. Ему грозит штраф до 100 тыс. рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до года.

Статья о недоносительстве появилась в июле 2016 года, ее ввели в соответствии с пакетом законов Яровой. Она касается тех, кто знал о подготовке или совершении преступлений террористической направленности, но не сообщил об этом. Не доносить можно только на близких родственников.

В феврале суд Астрахани вынес первый в стране приговор по этой статье. Местный житель не сообщил в полицию о своем знакомом гражданине Киргизии, который прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов. Ему выписали штраф в 70 тыс. рублей.