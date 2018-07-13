Уильям Браудер подал иск против Danske Bank из-за похищенных из бюджета РФ денег

Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал уголовный иск против Danske Bank, заявив, что как минимум 190 счетов использовались для отмывания $203 млн, включая счет помощника российского президента Владимира Путина.

Браудер направил 22-страничный иск государственному прокурору Дании по особо важным экономическим и интернациональным преступлениям в связи с предполагаемым переводом $203 млн из российского бюджета в рамках хищения, раскрытого Сергеем Магнитским, пишет Financial Times. (Перевод Inopressa)

Исковое заявление, сосредоточено на предполагаемых подозрительных переводах $8,3 млрд, которые были осуществлены через эстонское подразделение Danske в 2007-2015 годах. Согласно иску Браудера, в эстонском подразделении Danske были открыты 16 счетов подставных компаний, на которые было переведено $203 млн, связанных с хищением. На другие пять счетов в Danske были переведены деньги с этих 16 счетов, и между этими 21 счетами и другими 169 в крупнейшем датском банке производились дальнейшие транзакции.

Оборот средств по этим счетам составил более 9 млрд долларов, утверждается в заявлении Браудера. С другого счета в Danske был осуществлен перевод денег, которые оказались на швейцарском счете, управляемом помощником Путина.