Десятки правозащитных организаций осудили блокировку Telegram в России

Более 60-ти правозащитных организаций мира осудили блокировку мессенджера Telegram Роскомнадзором. Организации призвали власти страны прекратить блокировку и остановить нападки на свободу интернета в целом.

Открытое письмо, под которым подписались правозащитные организации, размещено на сайте британской организации Article 19. В нем говорится, в частности, что блокировка сайтов и приложений представляет сбой крайнюю меру, которую можно сравнить с запретом газеты или отзывом лицензии у СМИ. Любые такие меры, говорится в письме, должны быть сформулированы в рамках закона, а суд должен рассматривать, является ли блокировка необходимой и соответствует ли она критериям, установленным ЕСПЧ. Авторы обращения делают вывод, что меры Роскомнадзора в отношении Telegram не соответствуют этим стандартам.

Также в обращении упоминается «закон Яровой», который, согласно докладу ООН, противоречит международным стандартам по шифрованию и анонимности.

Авторы письма просят ООН, Совет Европы, ОБСЕ, а также правительства США и ЕС осудить действия властей России, а интернет-компании – не выполнять требования, которые нарушают права человека.

Под письмом подписались 53 правозащитных организаций России и мира. Глава одной из них — «Агоры» — Павел Чиков сообщил в своем канале в Telegram, что в целом обращение поддержали 65 организаций.

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер в России. Основанием стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. В попытках заблокировать мессенджер Роскомнадзор внес в список запрещенных 20 миллионов IP-адресов, из-за чего начались проблемы у многих сайтов и компаний. Сейчас заблокированными остаются около 11 миллионов адресов.

Мессенджер продолжает работать в России. Сегодня, спустя месяц после начала блокировки сервис аналитики TGStat.ru выложил статистику. Согласно ей, доля активной аудитории мессенджера (тех, кто пользуется приложением в течение 7 последних дней) просела на 7%. Среднее количество новых публикаций в русскоязычных каналах снизилось на 2%, а просмотров — на 15%. Аналитики связывают не столько с блокировкой, сколько с отказом от соцсетей во время майских праздников. Сообщается, что количество рекламодателей в русскоязычном сегменте Telegram только растет.

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