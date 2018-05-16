Россия вошла в пятерку лидеров по преступлениям против бизнеса

Россия вошла в пятерку стран, где предприниматели чаще всего страдают от экономических преступлений.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании PwC. Опрос охватил более 200 компаний из 54 стран, а под преступлениями в нем подразумеваются действия, которые преступными называют не правоохранительные органы, а сами компании. В исследовании Россия делит четвертое место с Угандой. Чаще преступления против бизнеса происходят только во Франции, Кении и ЮАР.

Чаще всего компании в России сталкиваются с незаконным присвоением активов — такой вид преступлений отметили 53% участников опроса. На втором месте идут взяточничество и коррупция, на третьем — закупки товаров и услуг. Доли этих преступлений в России выше, чем в целом в мире.

Количество компаний, которые сталкиваются с экономическими преступлениями, резко выросло в 2016-2017 годах. Такой рост отмечается и на глобальном уровне. В то же время, говорят эксперты, опрошенные РБК, количество уголовных дел в этой сфере в России, наоборот, заморозилось на уровне 2016 года.

Почти половина участников опроса из России указали, что среди мошенников чаще всего встречаются их же сотрудники. При этом с 2016 года в стране выросла доля преступников среди руководителей высшего звена — 47% в России и 37% в мире. Основной ущерб бизнесу в стране заключается в убытках и потере активов. Часто компаниям приходится, помимо обращения в правоохранительные органы, проводить собственные расследования. 22% респондентов потратили на это в разы больше суммы убытка, понесенного из-за самого преступления.

The New Times

По данным Генпрокуратуры , с 2015 года количество преступлений против бизнеса в России снижается. В 2017-м оно составило 105 тыс. случаев.

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