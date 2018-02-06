СК: фигурант дела о хищении в Минобороны покончил с собой

Фигурант дела о хищении 100 млн руб. при проектировании подлодки «Варшавянка» Валерий Пшеничный найден мертвым в петербургском СИЗО.

«По предварительным данным, он совершил самоубийство, мотивы которого выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пшеничный обвинялся по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках возбужденного 12 января уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ были задержаны также заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» и генеральный директор компании «Новит Про». По версии следствия, путем необоснованного завышения стоимости контракта фигуранты похитили не менее 100 млн руб.

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