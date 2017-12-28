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Массовые увольнения водителей «Газпрома» Путин объяснил переводом машин на газ

28.12.2017

На заседании Госсовета президент России Владимир Путин поддержал перевод автотранспорта предприятий на газомоторное топливо, рассказав при этом историю с увольнением водителей из «Газпрома».

«Газпром» свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего. А что в армии? Что в Министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, что комментарии излишни», — сказал Путин

По его мнению, газомоторное топливо «более экологически чистое». 

«У нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно. А реализация, скажем, нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгоднее даже, чем реализация самого газа», — добавил президент. 

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