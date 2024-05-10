Новый старый премьер

Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил об этом в пять утра 10 мая. В выходной день парламентарии собрались для пленарного заседания, чтобы заслушать Мишустина, такое рвение было только однажды, в 2012 году.

Также впервые с 2000 года Путин внес кандидатуру премьера не сразу после инаугурации, а спустя три дня. В последний раз задержка с назначением премьера после отставки правительства была в 2000 году. Тогда Путин вступил в должность 7 мая, а кандидатуру Михаила Касьянова внес только через три дня. Госдума не спешила и одобрила нового премьера только 17 мая.



Мишустин второй раз стал главой правительства, пробыв на своем посту четыре года. Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера 15 января 2020 года — в тот же день, когда в послании Федеральному собранию анонсировал конституционную реформу, которая сделала его правление по сути бессрочным.



За четыре года Михаил Мишустин сделал должность главы правительства технической, предпочитая выполнять функцию «организатора», без каких-либо амбиций и громких заявлений.



В своей речи в Госдуме 10 мая Мишустин попытался минимизировать тему вторжения России в Украину, заявив только о необходимости поддерживать «наших защитников» всем необходимым. Значительная часть выступления была посвящена экономическим и социальным вопросам.



Сама процедура утверждения премьера также стала техническим моментом, как и его деятельность до этого. У парламентских партий не было вопросов к выбору Владимира Путина, они сразу начали обращаться с просьбами и предложениями. КПРФ спрашивала про сельское хозяйство и национализацию предприятий, ЛДПР — про урбанистику и маркетплейсы, СР — про бюджетную политику и развитие науки, «Новые люди» поинтересовались о льготах для многодетных семей и роботизации промышленности, ЕР — о медицине. Также партии стали предлагать Мишустину своих представителей в кабмин. Например, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Виктор Бут, который 14 лет отсидел в США за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма, «мог бы пойти на авиапром».



Из 432 депутатов, присутствующих на заседании Госдумы, за кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали 375 депутатов, воздержались — 57. Несогласных после долгих лет «селекции» не нашлось.



Фото: РИА Новости