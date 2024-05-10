Новгородского археолога оштрафовали за слова о том, что Россия напала на Украину

Суд в Великом Новгороде 8 мая назначил Павлу Колосницыну штраф в 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии, ученый вину не признал и планирует обжаловать решение, сообщает «7×7»*.

Колосницын опубликовал экспертизу по своему делу, в которой указано, что он отрицает, что Россия воюет с Украиной «в целях поддержания международного мира и безопасности».



Как отметил эксперт, на основе анализа высказываний ученого определено, что «ВС РФ стреляют боевыми реактивными снарядами по столице Украины, а также пересекли территорию Украины». По мнению эксперта, действия российской армии на территории Украины «характеризуются как враждебные и захватнические». Таким образом, вину за полномасштабное вторжение России в Украину перенесли на отдельно взятого жителя Великого Новгорода.



В выводах экспертизы отмечено, что слова Колосницына несут в себе негативную оценку действиям Российской армии, тогда как она воюет на территории другой страны исключительно «в целях поддержания мира», невраждебно и без единой мысли захватить соседнее государство.



В 2023 году Павла Колосницына оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о злоупотреблении свободой массовой информации за комментарий, в котором археолог оценил потери российской армии в Украине. После этого Новгородский университет отказался продлевать с ним контракт.



По данным «ОВД-Инфо»*, фигурантами антивоенных дел стали уже 916 человек.







*Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: соцсети Колосницына



