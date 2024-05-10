В Калужской области беспилотники атаковали НПЗ

Около часа ночи жители одного из поселков в Калужской области услышали несколько мощных взрывов в районе НПЗ «Первый завод», пишет RusNews. Соцсети сразу заполнили видео масштабного пожара, по информации телеграм-каналов, пламя охватило три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом.

Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил «возгорание на территории предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА». По его словам, пожар ликвидирован, пострадавших нет.



«Первый завод» является крупнейшим НПЗ в Калужской области с номинальной мощностью переработки товарной нефти и газоконденсата в 1,2 миллиона тонн в год. Этот завод уже подвергался атакам беспилотников, последний раз — 15 марта.



9 мая украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии, который находится в 1500 км по прямой от линии фронта. Таким образом, как пишет «Верстка»*, потенциально уязвимая территории России для ударов украинских БПЛА расширилась на 200 тысяч квадратных километров, теперь в «зоне поражения» семь городов миллионников и 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти.



Согласно данным Росстата на конец марта, производство бензина в РФ снизилось на 14,3% в годовом выражении.







*Признана в России «иностранным агентом».