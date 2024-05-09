Орден Мужества за убийство

Мэр Арзамаса Александр Щелоков и председатель гордумы Игорь Плотичкин вручили орден Мужества семье Дмитрия Бута, погибшего в Украине, сообщил «7×7»*. Мэр заявил, что чествует людей, которые «прославляют арзамасскую землю на самых разных участках работы».

Как выяснило издание, Дмитрий Бут в 2021 году был осужден на девять лет за убийство. Жертвой стала девушка, с которой Бут познакомился в баре. Они пришли к нему домой, выпили и поругались. Бут сильно избил ее, а потом закрыл дыхательные пути марлевым кляпом. Дождавшись, когда девушка умрет, он попытался расчленить ее тело ножовкой.

В суде жена Бута рассказывала, что когда он напивался, то бил ее по пяткам и ступням своими ногами. Мужчина выбирал этот метод, потому что жена испытывала сильную боль, но у нее не оставалось следов. Супруга написала заявление в полицию только один раз, а позднее подала на развод.



Сообщение о гибели Дмитрия Бута на Донбассе появилось в январе 2023 года, при каких обстоятельствах он погиб и сколько провоевал, неизвестно. В Арзамасе уже есть мемориальная плита с его именем.

По подсчетам «Верстки»*, за последние два года как минимум 107 человек погибли и 100 человек получили тяжкие увечья из-за преступлений вернувшихся в Россию участников войны в Украине.

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Признаны в России «иностранными агентами».