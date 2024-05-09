9 мая за колючей проволокой

Как сообщил «Людям Байкала» очевидец, на церемонию возложения цветов у Вечного огня с участием губернатора Игоря Кобзева людей запускали только по приглашениям. Остальным полицейские предлагали ждать, когда «закончится митинг». К полицейским подошел мужчина с букетом гвоздик и попросил пропустить, так как он из «комитета поддержки Путина», но и это не помогло.





В Ангарске Иркутской области центральную площадь оцепили металлическими ограждениями, на входах со всех сторон людей проводили через рамки металлоискателя, внутри «загона» развлекали «байкерской кашей».

Как сообщает «Idel.Реалии»*, в Оренбургской области вместо парада по ТВ внезапно показали «нежелательный контент». Сразу несколько каналов начали транслировать ролики явно не из своей сетки вещания. Вместо парада Победы абоненты «Уфанета» в Орске и Оренбурге увидели записи с места теракта в «Крокусе», объявление импичмента Владимиру Путину, обвинения в фальсификации выборов и «развязывании войны с самым близким народом».







В пресс-службе «Уфанета» сообщили, что создана оперативная группа для решения данного вопроса, а позже отчитались, что «трансляция нежелательного контента на нашей сети устранена».



Жители Башкортостана также успели вместо парада посмотреть видео с заголовками оппозиционных СМИ, кадры «Русского марша» и историй бывших заключенных, которые участвовали в войне в Украине.



Каналы «Уфанета» смотрят в более чем 600 городах и поселках.



По данным «Сирены», в этом году на празднование дня Победы было потрачено более 500 млн рублей. При этом на подарки ветеранам, согласно порталу госзакупок, власти выделили 7,8 млн рублей. Остальное ушло на сами мероприятия.



Во Владимирской области для ветеранов ВОВ закупили пледы, во Всеволожском районе Ленобласти ограничились пряниками с символикой. В Петербурге 2 млн рублей ушли на изготовление писем с поздравлениями от губернатора Беглова.



Как пишет «Сирена», всего с начала 2024 года на портале госзакупок было размещено не менее 300 заказов, напрямую связанных с Днем Победы, на общую сумму 508,4 млн рублей. Из них 162 млн рублей выделены властями Петербурга и Ленобласти, еще 61 млн — Москвы и МО.

По данным «Агентства»**, без салютов или фейерверков в этом остались столицы не менее 67 регионов. Несмотря ни на что, вечерние шоу в небе будут устраивать в 11 регионах: в Хабаровске, Кемерово, Мурманске, Владивостоке, Владикавказе, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Смоленске, Волгограде, Санкт-Петербурге и Москве.



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Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

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Признано в России «иностранным агентом».





Фото: Люди Байкала, Урал 56.ru