Беспилотник атаковал «Газпром Нефтехим Салават» в Башкортостане, на одной из установок вспыхнул пожар

Нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» около 11:00 по московскому времени подвергся атаке беспилотника. Возник пожар «в районе одной из установок», сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, предприятие работает в штатном режиме, однако в соцсетях публикуют фото и видео возгорания на территории предприятия. По официальной информации пострадавших нет.

«Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов. За год завод способен перерабатывать до 10 млн тонн сырья. Город Салават в Республике Башкортостан находится примерно в 1700 километрах от украинской границы.



Этой ночью атаке беспилотников подверглись также нефтебазы под Анапой. Шесть дронов смогли подавить, некоторые упали на территории объекта, что привело к пожару и повреждению резервуаров. К утру возгорание смогли локализовать.



Источники Украинской службы BBC в спецслужбах Украины подтвердили, что в ночь на 9 мая украинские дроны поразили две перевалочные нефтебазы в населенном пункте Юровка под Анапой в Краснодарском крае.

Как утверждают источники, эти нефтебазы являются перевалочными для поставок топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся неподалеку от полуострова. «СБУ и далее будет уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны», — цитирует их Украинская служба BBC.



Вечером 7 мая удар беспилотниками был нанесен по нефтебазе в Луганске, пять человек получили ранения. По предварительным данным, атаку совершили ракетами ATACMS. «В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления», — заявляли местные власти.



По информации «Верстки»*, в потенциально уязвимой зоне для атак украинских беспилотников находятся 16 из 38 крупных российских НПЗ, на них приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли. При этом около 13 из них уже подвергались нападениям, а 7 останавливали мощности.







*Признана в России «иностранным агентом».

Фото: ТГ UFA_RB