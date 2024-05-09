В Никополе под ракетным ударом погибли два пенсионера, еще два человека получили ранения

Утром 9 мая российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Начался пожар, два человека погибли, двое получили ранения.



Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина, двое мужчин получили ранения, они доставлены в больницу.

Три частных дома получили разрушения, один из них загорелся. Повреждения получили и пять многоквартирных домов, магазин, два торговых павильона, хозпостройки и газопровод.

Днепропетровская область в последние дни стала одной из основных целей для ракетных ударов. 7 мая российские военные нанесли по Никополю 14 ударов дронами-камикадзе и два раза обстреляли из артиллерии. Четыре человека получили ранения, были повреждены 10 частных домов, два автомобиля и линии электропередач.

По данным минобороны Украины, с начала войны над Украиной силами ПВО было сбито более 2 тысяч российских крылатых и баллистических ракет.



Фото: ТГ Сергей Лысак