Во Владивостоке задержали военнослужащего США

По информации NEWS.VL, 34-летний Гордон Блэк, военнослужащий США, приехал во Владивосток к девушке, с которой познакомился через Интернет. После совместного проживания отношения испортились, и Блэк избил девушку и украл у нее 200 тысяч рублей. Военный был задержан 2 мая, а сейчас находится в СИЗО

Россия уведомила о случившемся американскую сторону. Посольство США в России добивается консульского доступа к своему гражданину, сообщил CNN.

В пресс-службе судов Приморья отметили, что Блэк арестован в рамках дела о краже с причинением значительного ущерба гражданину, санкции по данной статье — до пяти лет лишения свободы.

NBC News пишет, что Блэк — сержант американской армии, который приехал во Владивосток из Южной Кореи без разрешения начальства для встречи с возлюбленной.



В представительстве МИД РФ во Владивостоке ТАСС сообщили, что этот случай не связан с политикой или шпионажем. «Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал. Поэтому представительство МИД во Владивостоке за судьбой американского гражданина не следит пристально», — сообщили в представительстве.



В России удерживаются несколько американцев, в том числе двое, которых Госдепартамент США объявил незаконно задержанными: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.



Гершковича арестовали в марте прошлого года по обвинению в шпионаже. Свою вину журналист отвергает. Уилана задержали в декабре 2018 года. В 2020 году суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии. Сейчас американец находится в колонии.

