Sky News: За кибератакой на министерство обороны Великобритании стоит Китай

Правительство официально не называет страну, которая стоит за кибератакой, но Sky News утверждает, что это Китай. Было зафиксировано несколько попыток взлома данных сотрудников ведомства.



Кибератака была совершена на систему расчета заработной платы действующих военнослужащих и некоторых ветеранов. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты.

Тобиас Эллвуд, член парламента от консерваторов и бывший военнослужащий, сказал Sky News, что Китай «вероятно, рассматривал финансово уязвимые слои населения, нуждающиеся в деньгах». При этом расследование пока не выявило, что какие-либо данные были похищены.

Министр обороны Грант Шаппс выступит с заявлением, предполагается, что он изложит «план из нескольких пунктов», который будет включать меры по защите пострадавших военнослужащих.

Инцидент произошел менее чем через два месяца после того, как правительство обвинило связанных с Китаем хакеров в кибератаках в 2021 году на избирательную комиссию, а также на скептически настроенных в отношении Китая членов парламента.

Сэр Иэн Дункан Смит, член парламента от консерваторов и бывший военнослужащий, попавший под санкции Китая, сказал Sky News, что правительство должно признать Китай «системной угрозой» для Великобритании.

«Больше никакого притворства, это враждебный игрок, поддерживающий Россию деньгами и военной техникой, работающий с Ираном и Северной Кореей в новой оси тоталитарных государств», — заявил Смит.

Консерватор Тобиас Эллвуд отметил, что если атаки происходят в Великобритании, другие страны НАТО тоже могут стать мишенью.

Председатель КНР Си Цзиньпин в настоящее время находится с официальным визитом во Франции, он также намерен посетить Сербию и Венгрию. Никаких официальных комментариев от китайской стороны на данный момент не поступало.







