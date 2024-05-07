Владимир Кара-Мурза* получил Пулитцеровскую премию за колонки в The Washington Post

Владимир Кара-Мурза стал лауреатом Пулитцеровской премии в номинации «Комментарии» за серию колонок для The Washington Post, написанных им из заключения.

В материале WP о лауреатах премии указано, что несмотря на пребывание в заключении с апреля 2022 года Кара-Мурза продолжает свою роль колумниста издания, «чтобы представить анализ России Владимира Путина». «Его настойчивость стала еще одним доказательством его необычайного мужества», — говорится в материале.



Как отметили его коллеги в WP, Кара-Мурза «взял на себя долгосрочное обязательство жить так, чтобы высказывать свое мнение о вещах, которые требуют большой моральной чистоты». Во время трансляции премии на экране был продемонстрирован скриншот колонки Кара-Мурзы «Война Владимира Путина с Украиной — это насмешка над законом».



3 апреля в WP вышла еще одна колонка Кара-Мурзы — «Я горжусь тем, что высказался против преступлений Путина в Украине».

Жена политика Евгения Кара-Мурза присутствовала в редакции во время объявления лауреатов Пулитцеровской премии. «Мне ежедневно не хватает его голоса. Поэтому я хочу поблагодарить The Washington Post за то, что голос Владимира был услышан. Что его не забыли. Его видение не забыто», — сказала она.



В апреле 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, фейках об армии и сотрудничестве с «нежелательной» организацией. При этом отравление самого Кара-Мурзы СК не расследует, а суд считает это законным.



В феврале 2021 года вышли расследования о двух попытках отравления Кара-Мурзы, к которым причастны те же сотрудники НИИ-2 ФСБ, которые травили «Новичком» Алексея Навального. Как и в случае других отравлений, сотрудники из «лаборатории» действовали вместе со Второй службой ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом).





*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Dmitry Serebryakov/AP



