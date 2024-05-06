«Проект»* и ФБК** выпустили совместное расследование про дворец Путина под Геленджиком после реконструкции

Три года назад близкий к Путину олигарх Аркадий Ротенберг после выхода в 2021 году первого расследования ФБК «Дворец для Путина. История самой большой взятки» про дворец стоимостью 100 миллиардов рублей, объявил себя собственником и пообещал перестроить его к 2023 году в апарт-отель. Однако, как показывает новое расследование, все опять свелось к дворцу для одного человека, правда, быт и нравы поменялись, неизменным осталось одно — страсть к роскоши и аквадискотека. В распоряжении «Проекта» оказалась смета на мебель во дворце, согласно которой в одной из гостиной французская люстра стоит 50 млн рублей. Ровно столько же выделили на капитальный ремонт всех камчатских больниц. А так как таких люстр две, то можно еще добавить финансирование благоустройства всех калужских дворов в текущем году.

Как выяснили «Проект» и ФБК, реконструкция закончилась весной прошлого года, дворец по-прежнему предназначается для Владимира Путина, пристрастия которого сильно изменились: с зала для стриптиза на часовню, с легкомысленных пейзажей на картины военных сражений. По центру одной из гостиных расположена самая большая картина «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!», на которой изображен Александр Невский. Ее оригинал находится в Большом Кремлевском дворце.

В центре домашней часовни есть аналой, а напротив него большой иконостас, где в центре изображен Иисус Христос, по правую руку — Богородица, а по левую — Святой князь Владимир, это указывает на то, что часовня носит имя князя Владимира. В часовне также есть стасидия — трон, на котором можно сидеть во время продолжительных служб. В церквях такие троны предназначались для царей, их называли царским местом.

В распоряжении ФБК оказались четыре часа скрытой записи интерьеров реконструированного дворца. Спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны, множество античных скульптур, домашняя часовня, аквадискотека, все это — Путин на пороге пятого срока. Съемки, как отметили в ФБК, сделаны «смелым агентом», который помог «ворваться к Путину домой». В завершении расследования демонстрируется снятая скрытой камерой бытовка с туалетом для рабочих, которые были заняты на строительстве дворца. На ее стенах есть надписи, и одна из них — «Леха, ты был прав!»



Как пишет «Проект», при реконструкции дворца Путина использовалась продукция западных брендов. Среди них — немецкая Knauf и финская Tikkurila, а люксовую мебель продали эксклюзивные итальянские марки. Представители по крайней мере одной западной компании могли общаться с заказчиками работ в Геленджике, то есть были в курсе, как и для чего используется их продукция.



Объект на мысе Идокопас под Геленджиком изначально значится «пансионатом», именно так написано в договоре между управделами президента и инвестором, компанией «Лирус» Николая Шаламова от 2005 года. Однако в конце 2010 года бизнес-партнер Шаламова Сергей Колесников опубликовал открытое письмо, в котором прямо указал и подтвердил документами, что дворец строится для Путина, и бизнесменов еще с 2000 года заставили сбрасываться в фонд, который потом финансировал стройку.

Из-за резонанса дворец решили передать другому собственнику — бизнес-партнеру Ротенбергов Александру Пономаренко, из расследования Навального*** стало известно, что сумма сделки составила всего 350 тысяч долларов.

После расследования Навального Аркадий Ротенберг «взял» дворец на себя и сообщил о планах по переделке дворца в апарт-отель. Однако скрытая съемка показала, что это по-прежнему дворец Путина, который построен на деньги государственных компаний, проплаченных за несуществующие услуги.





*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**Признан в России «экстремистской организацией», деятельность которой запрещена.

***Внесен в список «экстремистов и террористов».



