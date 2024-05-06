ХАМАС заявил, что принял условия соглашения о прекращении огня

Руководство ХАМАС заявило, что группировка приняла условия соглашения о прекращении огня в Газе, сообщила BBC со ссылкой на джихадистов.

В заявлении ХАМАС говорится, что группировка проинформировала катарских и египетских посредников о своем решении. Подробности еще не объявлены, в том числе продолжительность перемирия и его значение для заложников, удерживаемых в Газе.



Доха и Каир выступают посредниками в сделке, которая среди прочего включает в себя обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Ранее катарские и египетские представители переговорщиков передали ХАМАС соответствующие предложения о прекращении огня.



Израильский «9 канал» пишет, что источники в правительстве скептически отнеслись к заявлению ХАМАСа о согласии на условия посредников и готовность к перемирию. Официально израильское руководство пока не высказывалось, но в неформальном общении с журналистами в министерских кругах отметили, что условия, на которые выразил согласие ХАМАС — не те, которые выдвигал Израиль, и что подобные критерии для израильской стороны неприемлемы.



Утверждается, что Египет «самовольно» смягчил выдвинутые Израилем условия. В частности, по сведениям журналистов, речь идет о том, что ХАМАС может освободить не 33 живых заложника, а всего 20. Это подтвердил Reuters израильский чиновник.



«Высокопоставленный государственный источник» также выразил мнение, что мнимое согласие исламистов — трюк, призванный выставить Израиль стороной, которая якобы отказывается от перемирия.



Ранее египетские СМИ сообщали, что переговоры о перемирии зашли в тупик после того, как в воскресенье в результате ракетного обстрела, ответственность за который взяло на себя вооруженное крыло ХАМАС, погибли четверо израильских солдат.

Во время террористической атаки на Израиль 7 октября 2023 года было убито около 1200 человек и около 240 были доставлены в сектор Газа в качестве заложников, большая часть была освобождена после трудных переговоров, в настоящий момент, по подтвержденным данным в плену осталось 33 живых заложника.

Сегодня Израиль начал эвакуацию мирного населения из Рафиаха перед крупномасштабной военной операцией ЦАХАЛа.



