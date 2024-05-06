После разговора с послом Великобритании российский МИД выразил ноту протеста Франции «в связи с воинственными заявлениями» Эммануэля Макрона

МИД России сообщил, что вызвал посла Франции Пьера Леви связи со «все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности» Парижа в конфликт вокруг Украины.

Леви было объявлено все о той же экскалации, как ранее заявлялось Великобритании, притом вина за это также была возложена исключительно на Францию, которая проводит «деструктивную и провокационную линию».



«Попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов на Украину некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал», — говорится в сообщении МИД.

Между тем Эммануэль Макрон на сегодняшней совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином в Париже заявил, что Франция «не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом».



Кроме того, сегодня МИД Франции заявил в соцсети Х, что Париж не отправлял в Украину солдат из французского Иностранного легиона. На прошлой неделе об этом сообщил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. Он утверждал, что в Украину планируется отправить 1,5 тысячи легионеров, а 100 из них уже находятся в стране. Французский МИД назвал эти заявления «кампанией по дезинформации».

