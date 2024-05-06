Посла Великобритании вызвали в МИД России, чтобы выразить «решительный протест», однако все превратилось в угрозы

6 мая МИД России вызвали посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, чтобы выразить «решительный протест» в связи с недавним заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по России британским оружием.

«Найджелу Кейси было жестко указано на то, что враждебный выпад Дэвида Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Тем самым глава Форин Офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта», — отмечается в заявлении российского МИДа.



Также российская сторона заявила, что рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение «возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева».



Посол Великобритании был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России «могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами».

Ранее об эскалации отношений между странами в связи с высказываниями Кэмерона заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в прошлый четверг пообещал ежегодную военную помощь Украине в размере трех миллиардов фунтов стерлингов ($3,74 миллиарда) добавив, что Лондон не возражает против использования оружия на территории России, сообщило агентство Reuters.



Сегодня Генштаб Минобороны сообщил о предстоящих учениях с тактическим ядерным оружием в ответ на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц». Расшифровывая сказанное, Песков объяснил, что под «провокационными высказываниями» имеет в виду заявления президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной возможности отправки военного контингента в Украину, заявления Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие в ударах по целям в России и слова лидера демократического большинства в Палате представителей США Хакима Джеффриса о том, что необходимо всеми способами помочь Украине в войне против России.

6 мая в МИД РФ был также вызван посол Франции Пьер Леви, однако подробности этого визита пока не раскрываются.