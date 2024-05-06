«Неужели мы должны верить, что если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится?»

В интервью программе «60 минут» на канале CBS лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить более масштабную войну, и обвинил в задержке помощи в борьбе с Россией «пропутинскую фракцию» в Республиканской партии.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт — не только с помощью наших денег, но и с помощью наших военнослужащих», — заявил Джеффрис.

По его мнению, Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз и при этом будет угрожать союзникам по НАТО. Вторжение Путина в соседнюю Грузию на этом не закончилось, как и захват Крыма на востоке Украины.

«Неужели мы должны верить, что перед лицом такой последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только в Украине? Конечно, нет», — уверен Джеффрис.

Он также отметил, что в Республиканской партии растет «пропутинская фракция», сославшись на слова председателя комитета по иностранным делам республиканца Майкла Маккола и председателя комитета по разведке республиканца Майка Тернера, которые в своих интервью заявили, что российская пропаганда проникла в их партию.

«Те, кто хочет убедить американский народ в том, что украинские усилия были провальными, продвигают пропаганду Владимира Путина, потому что факты говорят прямо противоположное, и именно поэтому для нас важно довести дело до конца. Это момент Черчилля или Чемберлена», — заявил лидер демократов в Палате представителей.

В прошлом месяце Конгресс одобрил долгожданный законопроект о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на сумму 61 миллиард долларов. Это первый крупный пакет помощи с декабря 2022 года, он был принят после нескольких месяцев борьбы и дискуссий, вызванных республиканцами, которые разделились во мнениях относительно помощи Украине.







