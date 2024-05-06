ФСБ задержала в Тамбове 44-летнего местного жителя по подозрению в подготовке теракта

Как указано в пресс-релизе спецслужбы, сотрудники РЖД заметили «подозрительного мужчину, осуществлявшего закладку неизвестных предметов в строительный мусор». После задержания в одной из заброшенных построек под строительным мусором обнаружены два самодельно изготовленных взрывных устройства.

На опубликованном ФСБ видео задержанный на камеру рассказал, что летом 2023 года «стал посещать сайты террористических организаций «Русский добровольческий корпус»* и Легиона «Свобода России»*», а затем «вступил в переписку с представителем украинских спецслужб», который «склонял его к совершению диверсионно-террористических актов на территории России».

По версии силовиков, в конце марта ему якобы дали задание «совершить диверсионно-террористические акты в отношении Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов».

Против жителя Тамбова возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту, суд отправил его в СИЗО.

В конце марта ФСБ сообщило о предотвращении теракта по заданию «украинских спецслужб» в Самарской области, 30-летний Андрей Жвакин погиб при задержании.

В начале мая при задержании погиб «агент украинской разведки» в Ленинградской области.





*Признаны в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.