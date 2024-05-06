Экс-режиссера «Ералаша», осужденного по делу о педофилии, освободили от наказания за участие в войне с Украиной

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный на 6,5 лет колонии за «развратные действия» в отношении 13-летнего мальчика, сообщил MSK1.RU, что получил на войне в Украине награду «За спасение погибавших» и теперь он освобожден от наказания, судимость погашена.

«Указом президента я был награжден государственной наградой — медалью «За спасение погибавших». По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не «зек», — заявил Белостоцкий.



Осенью 2023 года Белостоцкий, находясь в колонии, заключил контракт с Минобороны. На войне он был медиком в штурмовом отряде.



Между тем, согласно законодательству, под «амнистию» попадают все преступники, кроме подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статьям о педофилии, терроризме, экстремизме, госизмене и некоторых других преступлениях против государственного строя или инфраструктуры.



В ноябре 2022 года Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима за надругательство над 13-летним мальчиком в своей московской квартире. Позднее Мосгорсуд переквалифицировал обвинение на «развратные действия» и смягчил наказание до 6,5 лет заключения в колонии общего режима.

