В результате атаки дронов в Белгородской области 7 человек погибли, 40 получили ранения

UPD: Еще четыре района Белгородской области атаковали дроны, число погибших выросло до 7 человек, пострадавших — до 40, среди них трое детей. Компания «Агро-Белогорье» пообещала выплатить родственникам погибших по одному млн рублей, пострадавшим — от 250 до 500 тысяч.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после атаки беспилотников предложил рассмотреть возможность оснастить промышленные и сельскохозяйственные предприятия средствами радиоэлектронной борьбы. «Мы должны сформировать четкие рекомендации хозсубъектам. У нас сильные предприятия, которые могут использовать дополнительные меры защиты для безопасности людей. Ситуация крайне напряженная. Такого не было, когда четыре атаки друг за другом», — сказал он на совещании.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 6 мая дроны-камикадзе атаковали две «ГАЗели» и легковой автомобиль в Борцовском районе. В результате взрывов шесть человек скончались на месте от полученных травм.

По предварительной информации, пострадали 35 человек, среди них двое детей. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, остальные с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в больницы.



По информации белгородского канала «Пепел», с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло 144 мирных жителя региона, на Белгородскую область приходится 73% всех потерь среди гражданского населения на территории РФ.

30% покинули территорию Белгородской области, из некоторых районов эвакуировались более 80% жителей.

Фото: ТГ Вячеслав Гладков



