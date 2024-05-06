Силовикам упростят поиск интернет-пользователей

Минцифры предлагает расширить перечень сведений, которые интернет-ресурсы будут обязаны передавать силовикам. В проекте постановления правительства, опубликованного 27 апреля, указано, что вместе с IP-адресом предлагается передавать силовым структурам и номер сетевого порта пользователя. По мнению экспертов, опрошенных Forbes, это упростит силовикам задачу определения конкретных пользователей сайтов, а также борьбу со средствами обхода блокировок.

С 2018 года в рамках реализации «антитеррористического «пакета Яровой» собственники сайтов с возможностью коммуникации между пользователями должны сохранять информацию о фактах передачи сообщений своими пользователями в течение года, а содержание этих сообщений, в том числе тексты, фотографии и аудиозаписи — на протяжении полугода. Для доступа силовиков к информации о своих пользователях они обязаны установить соответствующее оборудование для хранения и передачи данных, прежде всего системы технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий.



При этом в пояснительной записке к законопроекту указано, что «отсутствие у силовых органов расширенных сведений об IP-адресах и портах пользователя приводит к невозможности установления конкретного пользователя при размещении или отправке противоправного контента». В связи с этим сайты заставят предоставлять и номер сетевого порта, числовой идентификатор программы или процесса, которые обслуживают сетевые соединения на заданном IP-адресе.

В дополнение к расширенным данным по IP-адресам, с сентября 2024 года Роскомнадзор планирует собирать с операторов связи географические координаты всех используемых ими IP-адресов, сообщил Forbes. Это объясняют борьбой с DDoS-атаками. Однако эксперты считают, что таким образом упрощают процесс поиска тех, кто размещает «запрещенную» информацию, и точечную блокировку ресурсов в отдельно взятых регионах.



«Появление этого проекта — «звоночек», что силовые органы действительно стали искать кого-то в интернете», — поделился своим мнением с Forbes создатель проекта о блокировках «Эшер II» Филипп Кулин.





