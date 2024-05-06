La Repubblica: НАТО установило для России «красные линии»

Как пишет La Repubblica со ссылкой на источники, страны НАТО в «конфиденциальной форме» установили две «красные линии» для России, при пересечении которых возможно прямое вмешательство альянса в войну в Украине.

Первая «красная линия» касается угрозы прорыва Россией линии обороны Украины на северо-западе и вступления в войну Беларуси.

Вторая «красная линия» — возможная провокация России против стран Балтии, Польши или «целенаправленное нападение на Молдавию». При этом речь может идти о военном ударе для проверки реакции Запада, а не полноценном вторжении в эти страны.

Такие заявления, пусть и в конфиденциальном порядке НАТО озвучивает впервые с начала войны. Заявления довольно осторожные, отдельно подчеркивается, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, а только оценки возможных чрезвычайных планов как последней меры, в случае вовлечения в войну третьих сторон. При этом России в очередной раз пытаются установить границы, которые она каждый раз, не задумываясь, нарушает.

На прошлой неделе страны Балтии обвинили Россию в том, что она глушит сигнал GPS, нарушая безопасность полетов, это назвали враждебными действиями. Авиакомпания Finnair приостановила полеты из Финляндии в эстонский город Тарту как минимум до 31 мая.

В апреле 2024 года The Sun писала, что тысячи британских авиарейсов были подвергнуты подавлению систем GPS. О помехах в воздушном пространстве стран Балтийского региона на более чем 2300 своих рейсах отчитались авиакомпания Ryanair, Wizz Air — на почти 1400, British Airways — на 82, EasyJet — на четырех.

В марте The Times сообщила, что Россия заглушила спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, в котором из Польши летел министр обороны страны Грант Шаппс.

Фото: AP