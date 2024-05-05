Российские военные нанесли три удара авиационными бомбами по Харькову

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, российские военные атаковали авиационными корректирующими бомбами жилой сектор с многоквартирными домами, автомобилями. Разрушения также получили очистные сооружения и недействующий спортивный комплекс.

В результате обстрела пострадали 10 человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.



В ночь на 5 мая российская армия атаковала Украину «шахедами», как сообщили ВСУ, 23 из 24 беспилотников удалось сбить. Один дрон попал в частный дом в Харькове, пострадали пять человек, среди них один ребенок, сообщил мэр города Игорь Терехов.



Под артиллерийским огнем за последние сутки, как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

