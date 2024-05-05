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#Новости

Российские военные нанесли три удара авиационными бомбами по Харькову

05.05.2024

10 мирных жителей пострадали, повреждено более 15 многоквартирных домов

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, российские военные атаковали авиационными корректирующими бомбами жилой сектор с многоквартирными домами, автомобилями. Разрушения также получили очистные сооружения и недействующий спортивный комплекс.

В результате обстрела пострадали 10 человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В ночь на 5 мая российская армия атаковала Украину «шахедами», как сообщили ВСУ, 23 из 24 беспилотников удалось сбить. Один дрон попал в частный дом в Харькове, пострадали пять человек, среди них один ребенок, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Под артиллерийским огнем за последние сутки, как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.


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