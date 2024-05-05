В Брянске 15-летнего подростка отправили в СИЗО

Советский районный суд Брянска отправил в СИЗО до 1 июля 2024 года 15-летнего подростка по обвинению в «участии в деятельности террористической организации», сообщила пресс-служба судов региона.

По данным телеграм-канала SHOT, обвиняемому 15 лет, он учится в девятом классе, на учете в полиции не состоял. В марте он начал делать фото и видео автобусных остановок и площадей Брянска для «украинских кураторов», а также снимал здание местного правительства.



По версии близкого к силовикам канала SHOT, школьника в марте завербовали в Легион «Свобода России»*. Подросток пытался привлечь к съемкам объектов своего одноклассника, но тот отказался. Однако независимых подтверждений этой версии нет.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической».



С начала российского вторжения в Украину в разных регионах России сотни людей, в том числе несовершеннолетние, были привлечены к уголовной ответственности по обвинениям в терактах, диверсиях или причастности к террористической деятельности.



Несовершеннолетних обвиняли в частности в поджогах военкоматов или объектов транспортной инфраструктуры. По некоторым делам уже вынесены обвинительные приговоры, одним из наиболее известных дел в частности стало дело петербургского школьника Егора Балазейкина. За попытки поджога двух военкоматов без ущерба его осудили на шесть лет воспитательной колонии.



В феврале 2023 года 17-летнего Кевина Лика из Адыгеи обвинили в «госизмене», по версии следствия, он «осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал «места дислокации» российских войск, а затем все это отправлял по электронной почте «представителю иностранного государства». Мама молодого человека в интервью СМИ уверяет, что сын просто снимал горные пейзажи из окна.







*Признан в России «террористической организацией».

