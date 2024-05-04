Хакеров, связанных с Россией, обвинили в кибератаках на европейские предприятия

Германия обвинила Россию в кибератаках на свои оборонные и аэрокосмические предприятия и правящую партию, а также на объекты в других странах, и предупредила, что это повлечет за собой серьезные последствия, сообщило агентство Reuters.

Атаки были направлены на правящую в Германии партию социал-демократов (СДПГ), а также на компании, работающие в сфере логистики, обороны, аэрокосмической промышленности и информационных технологий, говорится в заявлении министерства внутренних дел. В СДПГ сообщили, что атаке подверглись электронные почтовые ящики высокопоставленных членов партии, однако неясно, были ли похищены данные.



Как пишет агентство, Министерство внутренних дел Германии заявило, что группа под названием Fancy Bear или APT28, которая подчиняется ГРУ, использовала неизвестную на тот момент уязвимость в Microsoft Outlook в течение длительного периода времени, чтобы взломать учетные записи электронной почты. Серверы компаний, работающих в критически важных секторах, были взломаны, добавил представитель министерства, не называя компаний и не вдаваясь в подробности нанесенного ущерба.

Обвинения прозвучали на фоне обеспокоенности в Европе по поводу российских хакеров и шпионов после полномасштабного вторжения России в Украину и в преддверии европейских выборов.



Правительство Германии заявило, что вызвало российского посланника, чтобы выразить протест в связи с кампанией, начатой два года назад группой, связанной с московской военной разведкой ГРУ.

Посольство России в Берлине отвергло обвинения, назвав их «очередным недружественным шагом, направленным на разжигание антироссийских настроений в Германии».



Ранее Чехия заявила, что ряд ее организаций, которые она не называет, пострадали от российских хакеров в прошлом году. «В контексте предстоящих европейских выборов, национальных выборов в ряде европейских стран и продолжающейся российской агрессии против Украины эти действия особенно серьезны», — заявили в чешском министерстве иностранных дел.

НАТО поддержало обвинения Германии, заявив, что кибератаки также были направлены на правительственные органы, «операторов критической инфраструктуры» и другие организации в Литве, Польше, Словакии и Швеции.



«Эти атаки направлены не только против отдельных партий или конкретных политиков, но и на то, чтобы пошатнуть доверие к нашей демократии», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.



«Вредоносная кампания показывает постоянное безответственное поведение России в киберпространстве, направленное против демократических институтов, государственных структур и поставщиков критически важной инфраструктуры в странах Евросоюза и за его пределами», — резюмировали в ЕС.



APT28 ведет активную деятельность по всему миру как минимум с 2004 года, в основном в сфере кибершпионажа, говорят эксперты по взлому. По данным внутренней разведки Германии, она является одним из самых активных и опасных киберакторов во всем мире. Американские спецслужбы в прошлом предупреждали о мощных кибервозможностях агентов, контролируемых ГРУ. Они обвинили Fancy Bear во взломе электронных почтовых ящиков сотрудников Хиллари Клинтон перед выборами 2016 года.