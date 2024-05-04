В Челябинской области четырежды судимый участник войны в Украине забил до смерти ветерана Чечни

В Чебаркуле Челябинской области вернувшийся из Украины местный житель Иван Кумов избил ветерана войны в Чечне Алексея Худякова. От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщило издание Ura.ru.

Нападение произошло в конце апреля, погибший пошел в аптеку, после чего его жене позвонили из больницы. По ее словам, у супруга были зафиксированы множественные гематомы, через несколько часов мужчина скончался.



Кумова после смерти пострадавшего не стали задерживать, несмотря на то что полиция зафиксировала факт избиения. Позже было установлено, что Кумов был участником войны в Украине, поэтому дело было направлено из полиции в военное следственное управление по Чебаркульскому гарнизону. Однако Кумов до сих пор находится на свободе.



39-летний Иван Кумов был осужден четыре раза. В 2015 году он получил три года колонии общего режима за разбой. В том же году на него возбудили уголовное дело за применение насилия к сотруднику ФСИН.



В конце апреля 2019 года Кумов вышел на свободу, но ненадолго — меньше чем через год его приговорили к году и 9 месяцам строгого режима.

Как выяснил суд, Кумов толкнул женщину в одном из баров, от чего она ударилась головой о барную стойку. Позже, уже в другом баре бывший заключенный разбил стулом диджейский пульт. А ближе к утру, вернувшись к первому бару, он избил охранника металлическим стулом. За многократные нападения Кумов отсидел меньше года.

В августе 2020 года Кумова приговорили почти к трем годам строгого режима, в состоянии алкогольного опьянения он угнал автомобиль, отняв ключи у владельца на парковке. Отбыл ли Кумов полный срок или освободился, завербовавшись на войну в Украине, неизвестно.



По данным «Верстки»*, за последние два года как минимум 107 человек были убиты или погибли в результате действий вернувшихся в Россию участников войны в Украине, еще 100 человек получили тяжкие увечья.





*Признана в России «иностранным агентом».

Фото: ASTRA