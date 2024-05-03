Второй западный окружной военный суд на полгода продлил срок ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.

Ходатайство о продлении ареста прокуратура мотивировала тем, что будучи на свободе обвиняемые могут скрыться или иным способом воспрепятствовать правосудию.



Защита отметила, что прокуратура не привела никаких доказательств, свидетельствующих о необходимости содержания под стражей, тем более что следствие уже завершено, рассмотрение дела по существу должно начаться на следующей неделе.



Уголовное дело об «оправдании терроризма» в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук возбудили из-за пьесы «Финист Ясный Сокол», спектакль получил две «Золотые маски». В нем рассказываются истории женщин, решивших уехать в Сирию за исламистами.



Беркович и Петрийчук задержали в марте 2023 года, после допроса отпустили, но потом опять задержали и год назад отправили СИЗО, постоянно продлевая такую меру пресечения, несмотря на ходатайства защиты об изменении на домашний арест. В апреле Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в реестр «экстремистов и террористов».

Как отмечает защита, эксперты следствия считают, что «каждый, кто посмотрел спектакль, пойдет заниматься террористической деятельностью».



«6 лет назад я написала эту пьесу, 3 года меня за нее хвалили. Потом я получила за нее «Золотую маску». А теперь за нее попала в СИЗО. Я не могу переписать эту пьесу...» — заметила на суде по мере пресечения Светлана Петрийчук.





*Внесены в список «экстремистов и террористов».

Фото: Александра Астахова