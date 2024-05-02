Bloomberg: Турция разорвала торговые отношения с Израилем

Турция прекратила весь импорт из Израиля и экспорт товаров в страну., сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных турецких чиновников. Официального подтверждения полного прекращения торговых отношений со стороны Анкары пока не поступило.

Глава израильского МИД Исраэль Кац в ответ на это заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган нарушает международные торговые соглашения, «блокируя порты для израильского импорта и экспорта».



«Именно так ведет себя диктатор, игнорирующий интересы турецкого народа и бизнеса и международные торговые соглашения. Я поручил гендиректору МИД работать со всеми структурами в правительстве для создания альтернатив торговле с Турцией, уделяя особое внимание местному производству и импорту из других стран», — цитирует Каца «9 канал».



По данным турецкого статистического института, которые приводит Bloomberg, в 2023 году товарооборот между Турцией и Израилем составил $6,8 млрд. Около 76% из этой суммы составил турецкий экспорт.



Ранее Эрдоган заявил, что Турция больше не развивает торговые отношения с Израилем, обвинив Израиль в гибели мирных жителей в секторе Газа.

