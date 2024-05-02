Власти Кыргызстана рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

Власти Кыргызстана рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Россию. Несколько дней назад с таким же обращением выступили власти Таджикистана, указав на «серьезную обеспокоенность cлучаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод».

Ранее стало известно о массовых отказах во въезде гражданам Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана от российских пограничных служб. «Агентство»* со ссылкой на правозащитницу Валентину Чупик сообщило, что пограничники массово задерживают граждан этих стран, к 1 мая в российских аэропортах скопилось около 4500 человек. По словам правозащитницы, Россия никогда раньше настолько массово не отказывала во въезде гражданам других стран. Большую часть задержанных отправляют обратно в течение суток. В некоторых случаях отправка может затянуться на неделю. При этом большинство из них уже ранее приезжали в Россию на работу.



После призыва МИД Таджикистана отказаться от поездок российские власти сообщили, что «проверочные мероприятия» проходили на фоне террористической угрозы. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, проверки ведутся «вне зависимости от гражданства», а информация о количестве задержанных преувеличена.

Между тем телеграм-канал «Азия-Плюс» со ссылкой на МИД Таджикистана сообщил, что из 3101 гражданина страны, прилетевшего в Россию во «Внуково» с 26 по 30 апреля, 643 уже депортированы, а еще 117 — будут депортированы в скором времени.



Согласно данным «Агентства», после теракта в «Крокус Сити Холле» главы 13 регионов впервые ограничили сферы для работы мигрантов. Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт запретил мигрантам работать в такси. Как сообщил губернатор, перед подписанием закона он провел опрос среди своих подписчиков: 82% жителей региона поддержали инициативу.



В результате теракта 22 марта погибли 145 человек, более 550 пострадали. На данный момент арестованы 12 граждан Таджикистана, которым предъявлены обвинения. Российские власти настаивают на «украинском следе» в трагедии с «Крокусом», однако правозащитники отмечают скачок репрессий по отношению в мигрантам из стран Средней Азии.







*Признано в России «иностранным агентом».

