«Грузинская мечта» разбилась об «российский закон»

Как и в первом чтении, документ поддержали 83 депутата из 150 — члены партии «Грузинская мечта» и ее партнера по коалиции партии «Власть народа». Против выступили 23 депутата. Третье чтение предварительно запланировано на 17 мая.

Против законопроекта, который считают калькой с российских законов, выступает президент Грузии, дипкорпус и оппозиционные депутаты. Не поддерживает его и общество, однако диалога не происходит.

Сразу после принятия законопроекта во втором чтении аппарат парламента Грузии объявил «красный уровень» безопасности, так как протестующие пытались прорваться в здание. Из парламента вывели всех сотрудников.

Поздним вечером начались стычки протестующих с полицией. Как заявило МВД Грузии, протестующие якобы пытались повредить ворота парламента. Также они забаррикадировали вход в здание со стороны одной из улиц. Сотрудники МВД применили водомет и слезоточивый газ. При этом несколько человек получили ранения резиновыми пулями, однако полиция категорически отрицала их применение. «Сотрудники МВД для восстановления правопорядка использовали специальные средства, предусмотренные законом, так называемые перцовый баллончик и водомет», — заявил замминистра МВД Александр Дарахвелидзе на экстренном брифинге. Однако у одного из пострадавших от резиновых пуль был поврежден глаз.

Между тем полиция выдвинула свои обвинения: «несмотря на многочисленные призывы полиции и самих участников акции, отдельные группы продолжали повреждать дверь законодательного органа и старались ворваться в парламент». Дарахвелидзе также отметил, что за последние два дня митингов в Тбилиси пострадали как минимум семь силовиков, один из них перенес операцию. Он также выдвинул версию о «вмешательстве во внутренние дела страны», сообщив, что участники протестов используют слезоточивый и удушающий газ неизвестного происхождения, «такой не продается ни в каких открытых сетевых магазинах».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала участников протестов оставить в покое боковые ворота парламента. «Я хочу обратиться, некоторые вещи не нужны, отойдите от дверей парламента, сейчас там больше (внутри) ничего не происходит... Эти двери ничего не решат, кроме выброса газа и насилия, которое нам не нужно провоцировать…» — заявила она в видеообращении. И отметила, что главная цель протестов — это выборы и отмена законов, которые уводят Грузию с европейского пути.

Центр координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи сообщил, что пострадали восемь протестующих. Людей привозили в больницы с травмами, интоксикацией и удушьем.

Несмотря на то что с 14:00 сегодняшнего дня будет активирован «желтый уровень» и в здание будут допущены только сотрудники парламента, запланированные заседания бюро, а также пленарные заседания сегодня не состоятся.

Вчера во время заседания в парламенте началась потасовка, в которой приняли участие около 40 депутатов. Катализатором стала словесная перепалка между представителями оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта», которая инициировал данный законопроект.



Западные лидеры также предупредили Грузию о последствиях принятия закона об «иноагентах». США заявили, что существуют «серьезные опасения по поводу инициированного Кремлем проекта закона об иностранном влиянии и его негативного воздействия на европейские устремления Грузии».



Депутат Европарламента Виола фон Крамон пошла еще дальше, призвав принять ответные меры. «Нам нужны конкретные последствия! Лишение статуса кандидата в ЕС, остановка финансирования грузинских проектов, санкции в отношении Бидзины Иванишвили, запрет на поездки для депутатов, голосующих за «русский закон», — написала она в соцсети Х.



Законопроект касается некоммерческих организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа более чем на 20%. Все они должны будут заполнить форму, установленную Минюстом страны, и ежегодно подавать декларации в Национальное агентство публичного реестра. Маркировки, как в российском законе, не предусмотрены, однако за уклонение от регистрации будут налагаться штрафы.







Фото: РИА Новости