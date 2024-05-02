В прошлом году вернувшиеся из-за границы россияне обеспечили до трети роста ВВП

По данным Bloomberg, «обратная миграция» тех, кто уехал после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, добавила от одной пятой до одной трети к 3,6% годового экономического роста России в 2023 году. При этом вернувшиеся составили лишь 0,3% рабочей силы, что не решило проблему острого дефицита на рынке труда.

Аналитики связывают это с тем, что возвращающиеся россияне — в основном ценные высокооплачиваемые специалисты, чьи деньги вливаются в российский сектор услуг, розницу и недвижимость.

Как пишет агентство, российские власти, похоже, примерно верно оценивают долю вернувшихся: половина уехавших, или 300 — 500 тысяч человек. Само агентство, опираясь на данные сервиса релокации Finion, дает 40-45%. Однако происходит это не из-за того, что уехавшие изменили свое отношение к государству, а по причине трудностей в эмиграции: сложности с получением вида на жительства и устройством на работу. Многие потратили свои накопления или столкнулись с ужесточением миграционной политики, в качестве характерного примера приводится Турция.



По оценкам социологов, в будущем тренд продолжится: только 41% эмигрантов-россиян считают свое положение устойчивым или скорее устойчивым (в некоторых странах — всего 16%), а 25% респондентов ощущали дискриминацию по отношению к себе.









