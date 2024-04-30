В 2023 году на 85% выросло число конфискаций по статьям о госизмене, шпионаже и организации экстремистского сообщества

По данным «Можем объяснить»*, суды по политическим статьям стали конфисковывать имущество в 2-3 раза чаще, чем до войны.

Так, в пролом году по статьям о «преступлениях против общественной безопасности» число конфискаций выросло на 45% по сравнению с 2022 годам. Рост к довоенному 2021 году составил 210%. К этим статьям относятся «фейки» об армии и «оправдание терроризма», то есть, антивоенные высказывания.



Еще больший рост числа конфискаций фиксируется по статьям о «преступлениях против конституционного строя», к которым относится госизмена, шпионаж и организация экстремистского сообщества. В 2023 году число конфискаций выросло на 85% по сравнению с первым годом войны. К довоенному году прирост составил 358%.



При этом общее число осужденных выросло не так существенно. Общее число осужденных по сравнению с 2022-м выросло не так значительно: в первом случае на 4%, во втором — на 29%.



Как отметила юрист «ОВД-Инфо»* в комментариях МО, чаще всего конфисковывают компьютерную технику, телефоны, носители данных. Единственное жилье не конфискуют, но могу переселить в жилье меньшее площади.



В феврале в силу вступил закон о поправках в УК и УПК, в котором прописан механизм конфискации имущества по политическим статьям. Теперь конфискация квартир может грозить за финансирование «антигосударственной деятельности» , если следствие докажет, что ее ведут на деньги, полученные, например, от сдачи жилья в аренду. Или если докажут, что человек из корыстных побуждений распространял фейки об армии или призывы к антигосударственным деяниям и на полученные гонорары купил жилье.







*Признаны в России «иностранными агентами»



