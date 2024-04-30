Close

#Новости

В Германии офицера бундесвера судят за шпионаж в пользу России

30.04.2024

На суде он заявил, что передавал информацию из-за боязни ядерной войны, уточнив, что «находился в очень плохом психическом состоянии»

Прокуратура Германии обвиняет 54-летнего офицера в передаче данных о системах радиоэлектронной борьбы, квалифицируя это как «особо тяжкое преступление», сообщил Der Spiegel. Мужчину арестовали в августе 2023 года.

Он признался, что сам вышел на контакт с генконсульством РФ в Бонне из-за страха перед ядерной эскалацией войны России и Украины. Его целью было «дать российским вооруженным силам преимущество на фоне текущей политической ситуации».

Обратиться в консульство его побудило видео в TikTok пророссийского немецкого политика, но какого именно, он не помнит.

Как заявил на суде обвиняемый военный, он был обеспокоен тем, что не сможет вовремя доставить свою семью в безопасное место. Искал контакт с российской стороной, чтобы вовремя узнать, «когда это произойдет». На суде он раскаялся, добавив, что «в то время находился в очень плохом психическом состоянии».


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.