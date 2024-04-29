UPD: Погибло пять человек, получили ранения 32 человека, в больнице находятся 23 человека: из них четверо в тяжелом состоянии и еще четверо — в крайне тяжелом (в том числе четырехлетняя девочка).

29 апреля российская армия нанесла ракетный удар «Искандерами» по Одессе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.



В социальных сетях сообщают, что во время атаки произошло попадание во Дворец студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», после чего начался пожар.

По данным мэра города Геннадия Труханова, люди пострадали из-за падения обломков, у пострадавших ранения различной степени тяжести, среди пострадавших 12-летний мальчик.

По предварительной информации, погибли три человека, 20 человек получили ранения.