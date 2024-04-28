На Сахалине 85-летнему правозащитнику предъявили обвинение по статье о призывах к экстремизму

27 апреля силовики провели обыск у 85-летнего сахалинского правозащитника Марка Купермана по делу о призывах к экстремизму, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*. У Купермана изъяли все электронные девайсы, на следующий день ему предъявили обвинение. Его не стали доставлять на допрос из-за инвалидности — мужчина не может ходить.

В рамках этого уголовного дела также прошли обыски у девяти коллег Купермана из правозащитной организации «За права человека»* на Сахалине. Все они проходят по делу в качестве свидетелей.



По данным «ОВД-Инфо», фигурантами антивоенных дел стали уже 907 человек.







*Признана в России «иностранным агентом».