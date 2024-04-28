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#Новости

На Сахалине 85-летнему правозащитнику предъявили обвинение по статье о призывах к экстремизму

28.04.2024

Поводом стала рассылка в Телеграме, о существовании которой он даже не знал

27 апреля силовики провели обыск у 85-летнего сахалинского правозащитника Марка Купермана по делу о призывах к экстремизму, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*. У Купермана изъяли все электронные девайсы, на следующий день ему предъявили обвинение. Его не стали доставлять на допрос из-за инвалидности — мужчина не может ходить.

В рамках этого уголовного дела также прошли обыски у девяти коллег Купермана из правозащитной организации «За права человека»* на Сахалине. Все они проходят по делу в качестве свидетелей.

По данным «ОВД-Инфо», фигурантами антивоенных дел стали уже 907 человек.

*Признана в России «иностранным агентом».

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