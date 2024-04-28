В Мурманской области арестовали журналиста, сотрудничавшего с AP и Deutsche Welle*

В Мурманской области задержан и арестован журналист Сергей Карелин, сообщила Associated Press.

41-летнего Карелина, у которого есть гражданство Израиля, задержали 26 апреля, суд в Мурманске на следующий день отправил журналиста в СИЗО. Ему вменяют «участие в экстремистском сообществе», по этой же статье вчера арестовали продюсера Reuters Константина Габова.



Карелин сотрудничал с Associated Press и Deutsche Welle.



27 апреля в Москве арестовали на два месяца продюсера новостной службы международного агентства Reuters Константина Габова. Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе, указывая, что журналист «принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на ютуб-канале «Навальный LIVE».

По данным «Холода»*, 18 человек по «экстремистскому делу ФБК» уже осуждены, 19 человек успели уехать из России до задержания: почти все они заочно арестованы и объявлены в розыск. Еще 16 человек ожидают вынесения приговора: 12 находятся в СИЗО, один — под подпиской о невыезде, еще один — на свободе с обязательством о явке, статус двоих неизвестен. Подавляющее большинство из 53 обвиняемых внесены в список «террористов и экстремистов», у них заблокированы российские банковские счета.



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Признаны в России «иностранными агентами».

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Признан в России «экстремистской организацией», деятельность которой запрещена.

Фото: АР