В Иране к смертной казни приговорили рэпера Тумаджа Салехи

Тумадж Салехи, знаменитый иранский рэпер и борец за свободу, ставший голосом для миллионов иранцев, теперь ожидает казни только за то, что использовал свое искусство для борьбы за свободу и против коррумпированного и преступного режима Исламской Республики, пишет Reuters.

Адвокат Тумаджа подтвердил, что он был приговорен к смертной казни. Приговор был вынесен, как это всегда бывает, после фиктивного судебного процесса.



Тумадж годами сидел и выходил из тюрьмы по различным абсурдным обвинениям — от оскорбления Верховного лидера до борьбы против режима, сотрудничества с «враждебными» правительствами. Обвинения основываются на пропаганде, они не отражают того, что совершил Тумадж или любой другой человек, обвиняемый в этих «преступлениях». Тумадж только боролся за свободу всех иранцев и призывал покончить с режимом.



Агенты службы безопасности похитили Тумаджа в октябре 2022 года во время протестов за свободу женщин, он подвергся пыткам в тюрьме, после чего был ненадолго освобожден, а затем снова похищен.

«Тот факт, что иранцы продолжают бороться с режимом в условиях угнетения и отсутствия поддержки со стороны мирового сообщества, должен вдохновить вас и побудить присоединиться к ним в борьбе за свободу», — рассказал американский журналист Яшар Али.

