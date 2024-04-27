Продюсера Reuters отправили в СИЗО по делу об участии в «экстремистском сообществе»

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 27 июня продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу об участии в «экстремистском сообществе», сообщила пресс-служба московских судов.

По версии следствия, продюсер Габов «принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube канале «Навальный LIVE».

По подсчетам «Холода»*, по «экстремистскому делу ФБК**» обвинили уже не менее 53 человек по всей России. Вероятно, в действительности фигурантов больше: издание собрало только те случаи, информация про которые публиковалась в СМИ.

18 человек по «экстремистскому делу ФБК» уже осуждены, 19 человек успели уехать из России до задержания: почти все они заочно арестованы и объявлены в розыск. Еще 16 человек ожидают вынесения приговора: 12 находятся в СИЗО, один — под подпиской о невыезде, еще один — на свободе с обязательством о явке, статус двоих неизвестен. Подавляющее большинство из 53 обвиняемых внесены в список «террористов и экстремистов», у них заблокированы российские банковские счета.





*Признан в России «иностранным агентом».

**Признан в России «экстремистской организацией», деятельность которой запрещена.