Суд в Москве арестовал 12-го подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 21-летнего гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова. Он работал в России неофициально и жил в хостеле.

По версии следствия, Курбанову отводилась роль «предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата».



Курбонова задержали 11 апреля. Сначала его арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Как отмечает «Медиазона»*, так нередко делают, когда человека нужно содержать под стражей, но легальных оснований для этого еще нет.



При теракте в «Крокусе» погибли 145 человек и более 550 человек пострадали.







*Признана в России «иностранным агентом».

Фото: РИА Новости







