Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине

В ночь на 27 апреля Россия атаковала Украину 34 ракетами, силам ПВО удалось сбить 21 из них, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, российские военные применили ракеты воздушного, наземного и морского базирования: девять крылатых ракет Х-101/Х-555, девять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, две зенитные ракеты, выпущенные из комплекса С-300, две крылатые ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-К», четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и восемь крылатых ракет «Калибр».

Глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру во Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. На четырех ТЭЦ повреждено оборудование. На одном из объектов пострадал начальник смены. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.



По информации главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в городе под удар ракет комплекса С-300 попала территория третьей психиатрической больницы, в которой находятся 900 пациентов и около 250 человек персонала. Ракета попала между корпусами лечебного учреждения, повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, корпуса пищеблока, одного из отделений, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина.

В Нацполиции сообщили, что в результате обстрела повреждены не эксплуатируемое здание медучреждения, пищеблок и корпус, в котором на момент прилета находились 60 пациентов и пять работников больницы. Пациентов из разбитых помещений перевели в другие корпуса.

Фото: ДСНС Украины