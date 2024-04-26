Пресса о новом пакете американской военной помощи Украине

Флаг Украины развевается возле Капитолия, США. Фото: Getty images



Журнал Politico пишет, что США тайно отправили Украине тактические ракетные комплексы большой дальности.

«...Передача армейских тактических ракетных комплексов с радиусом действия почти 200 миль положила конец многолетней драме между Вашингтоном и Киевом. В прошлом месяце администрация Байдена впервые за всё время двухлетней войны тайно поставила Украине ракеты дальнего радиуса действия, и Киев уже дважды использовал это оружие для нанесения ударов глубоко за российскими линиями.

По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена и двух американских чиновников, в марте США без лишнего шума одобрили передачу нескольких армейских тактических ракетных комплексов с радиусом действия почти 200 миль, что позволило силам президента Владимира Зеленского подвергнуть опасности больше российских целей на суверенной территории Украины...»

Украинские войска, цитирует Politico высокопоставленного представителя администрации, дважды использовали ракеты дальнего радиуса действия — сначала против российской военной базы в Крыму, а недавно — против российских войск к востоку от Бердянска у Азовского моря.

Британская Financial Times пишет о резком повороте, который совершил президент Джо Байден в том, что касается поддержки Украины и его отношения к российской агрессии и к Путину. Если раньше он опасался спровоцировать конфликт между НАТО и Кремлем, то в последние недели осторожность отброшена. Президент США стал более жестким в своей риторике, обвиняя Владимира Путина в «геноциде» и призывая к созданию трибунала по военным преступлениям. И это, конечно, сказывается в первую очередь на поставках вооружений Украине. Газета пишет:

«...Всего через месяц после того, как Белый дом выступил против польской схемы поставки истребителей МиГ‑29 украинским ВВС, он изменил направление своей политики. Теперь Киев будет получать запчасти, чтобы вернуть 20 боевых самолетов в воздух, а спектр тяжелых вооружений значительно расширен... По словам официальных лиц, изменение политики является результатом нескольких факторов, включая желание оказать Киеву большую помощь после того, как появились свидетельства о зверствах на территориях, захваченных российскими войсками перед отступлением из пригородов украинской столицы вначале войны. Также произошла переоценка угрозы, исходящей от российского ядерного арсенала — оружия, которым Путин бряцал в начале войны, но которое, по мнению аналитиков, он вряд ли применит...»

Фото: Getty images

США теперь реагируют на потребности украинских военных, которые готовятся отразить новое наступление российских войск на Донбасс. Кроме того, на американцев произвело впечатление то, как ВСУ воюют. Это, по мнению американских чиновников, превзошло даже самые оптимистичные ожидания военных аналитиков.

Financial Times указывает, что а последнюю неделю США перешли на поставки вооружений, которые считаются наступательными: например тяжелой артиллерии, вертолетов, бронетранспортеров и смертоносных беспилотников. Газета напоминает, что в начале конфликта первый пакет помощи Вашингтона Украине стоимостью $350 млн. включал противотанковые средства, стрелковое оружие и боеприпасы, а также бронежилеты. Однако Байден сохранил две «красные линии», которые он наметил с самого начала:

«...Никаких американских войск на территории Украины и никакой бесполетной зоны, созданной по инициативе НАТО, которая могла бы втянуть военный альянс в прямой конфликт с Россией. Однако на периферии произошли некоторые важные сдвиги. Американские войска начинают обучать украинцев в Европе. США отправили в Словакию систему Patriot, которую будут обслуживать американские войска, чтобы Братислава могла отправить в Украину свою систему ПВО С‑300. Хотя США выступили против польского предложения по МиГ‑29, Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона, ранее на этой неделе сообщил, что Вашингтон теперь поддерживает усилия неназванной страны по отправке истребителей в Украину...»

Financial Times не усматривает признаков того, что США планируют в ближайшее время отступить. Газета цитиует американского президента, который заявил, что собирается просить Конгресс выделить еще денег, «чтобы оружие и боеприпасы бесперебойно поступали к храбрым украинским воинам». Вашингтон считает, что конфликт будет продолжаться еще несколько месяцев, если не дольше, и признает, что будет нелегко, но готов и впредь поддерживать Украину.



Армейский завод боеприпасов Скрэнтона в США, штат Пенсильвания. Апрель 2023 г. Фото: AP Photo / Matt Rourke



Британский еженедельник The Econimist предупреждает, что Европе придется взять на себя большую часть поддержки Украины.

«...Целью Запада, по праву, является стабильная, безопасная и процветающая Украина, которая находится в пределах надежных границ и продвигается к членству в Европейском союзе и Нато. Ожесточение борьбы в Вашингтоне (предшествовавшей принятию закона о выделении военной помощи Украине — NT) означает, что европейские лидеры предупреждены о том, что им придется взять на себя большую часть бремени по достижению этой цели, и им потребуется более масштабная оборонная промышленность...»

Колумнист еженедельника The Spectator Оуэн Мэтьс (Owen Mathews) пишет, что американская помощь запоздала:

«...Для многих простых украинцев эта помощь слишком мала и пришла слишком поздно. Пока американцы спорили, наши дети умирали», — говорит Михаил Спивак, киевский ИТ-инженер, который сейчас разрабатывает беспилотники для поддержки пехотных операций. Конечно, хорошо, что оружия будет больше. Но теперь мы знаем свое место, мы знаем, какую ценность <США> придают украинским жизням...»

The Washington Post публикует мнение колумниста Дэвида Игнатиуса (David Ignatius), который настроен скептически:

«...Давайте будем откровенны: предоставление большого пакета американской помощи будет означать продолжение этой кровавой войны на истощение, а не ее окончание. Хотя это психологический прорыв для Киева и поражение для Москвы, любые решительные изменения на поле боя будут зависеть от того, как Украина использует американское оружие — особенно от ее способности поставить под угрозу российские позиции в оккупированном Крыму...»



Армейский завод боеприпасов Скрэнтона в США, штат Пенсильвания. Апрель 2023 г. Фото: AP Photo / Matt Rourke



Военный обозреватель Кирилл Данильченко проанализировал для Украинской службы Би-Би-Си ситуацию на полях сражения. Он отмечает, что по некоторым видам вооружения, преимущество по-прежнему на стороне российской армии:

«...Быстро и надежно предотвратить угрозу от российской авиации не получится даже при условии появления у ВСУ первых F‑16.

У российских пилотов больше летного опыта, более опытные наземные службы, чем быстро переобученные украинские, больше взлетно-посадочных полос в европейской части России.

...Москва настроена на затяжную кампанию — возможно, техники у россиян хватит лишь до конца года (учитывая количество «гольф-каров» и других неожиданных машин, которые они сейчас используют из-за недостатка штатной бронетехники).

Но Кремль, похоже, поставил все на кон этой войны. И россияне готовы потратить все свои ресурсы на годы вперед, чтобы занять максимум украинских территорий.

Поэтому в войне еще ничего не решено и ничего не закончено. Украинцев ждет непростое лето...»