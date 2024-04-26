Криминальное чтиво. С начала года в суды передали 19 протоколов об участии в деятельности «нежелательных» СМИ

«Медиазона»* подсчитала, что с начала 2024 года в российские суды передали 19 протоколов об «участии» в деятельности «нежелательной» организации, которые являются СМИ. Причем под «участием» полиция понимает не только работу на издание или комментарий ему, но и репост никак не связанного с изданием человека.

Как пишет «Медиазона», самыми «популярными» на протяжении многих лет у силовиков были религиозные организации, участие в деятельности которых становилось предметов большей части протоколов. Однако в 2024 году лидерство по числу протоколов впервые перешло к независимым СМИ, причем наказывают больше читателей, а не сотрудников. При этом издание отмечает, что реальное количество протоколов, которые начали в 2024 году оформлять силовики, может быть больше, так как сначала человека формально вызывают для составления документов в прокуратуру, а уже потом дело уходит в суд.

Больше всего протоколов за «связь» с «Медузой»**: за первые три месяца 2024 года против читателей и сотрудников издания составили минимум 12 протоколов. Ровно столько же составили за два предыдущих года против всех «нежелательных» медиа.



Наказание за «участие» в организации, которую российские власти объявили «нежелательной», ввели в 2015 году. За первое нарушение выписывают штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а за второй протокол в течение года — уголовная статья с наказанием до 4 лет лишения свободы.







*Признана в России «иностранным агентом».



**Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.