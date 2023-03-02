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Суд отправил под домашний отец Алексея Москалева, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок

02.03.2023

Девочку вчера отправили в приют из-за ареста отца — теперь она вернется домой

«ОВД-Инфо»‎* сообщили, что Алексея Москалева суд отправил под домашний арест. Мужчину обвинили в «дискредитации армии»‎ (ч. 1 ст. 280.3 УК). Поводом стал в том числе рисунок дочери-шестиклассницы. Она нарисовала флаги Украины и России: на одном написала «Слава Украине»‎, а на втором «Нет войне»‎. 

Дело рассмотрел Ефремовский межрайонный суд Тульской области. Москалев будет на домашнем аресте до 27 марта. 

Рисунок его дочь Маша нарисовала на уроке ИЗО еще в апреле прошлого года. Донесла на нее учительница, а в школу приехала сначала полиция, а потом за ребенком пришла ФСБ. Учительница ИЗО уволилась из школы. 

Вчера Алексея Москалева арестовали. Девочку забрали в приют. 

Это не первое дело против мужчины. Сначала его штрафовали из-за этого рисунка и комментариев в «Одноклассниках»‎ за «дискредитацию армии»‎ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Потом из-за публикации в той же соцсети завели уголовное дело. Под новый год у семьи прошел обыск и они уехали из Ефремова, но 1 марта силовики нашли их. 


*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎. 



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