Суд отправил под домашний отец Алексея Москалева, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок

«ОВД-Инфо»‎* сообщили, что Алексея Москалева суд отправил под домашний арест. Мужчину обвинили в «дискредитации армии»‎ (ч. 1 ст. 280.3 УК). Поводом стал в том числе рисунок дочери-шестиклассницы. Она нарисовала флаги Украины и России: на одном написала «Слава Украине»‎, а на втором «Нет войне»‎.

Дело рассмотрел Ефремовский межрайонный суд Тульской области. Москалев будет на домашнем аресте до 27 марта.

Рисунок его дочь Маша нарисовала на уроке ИЗО еще в апреле прошлого года. Донесла на нее учительница, а в школу приехала сначала полиция, а потом за ребенком пришла ФСБ. Учительница ИЗО уволилась из школы.

Вчера Алексея Москалева арестовали. Девочку забрали в приют.

Это не первое дело против мужчины. Сначала его штрафовали из-за этого рисунка и комментариев в «Одноклассниках»‎ за «дискредитацию армии»‎ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Потом из-за публикации в той же соцсети завели уголовное дело. Под новый год у семьи прошел обыск и они уехали из Ефремова, но 1 марта силовики нашли их.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.