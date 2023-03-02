Суд отправил под домашний отец Алексея Москалева, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок

«ОВД-Инфо»* сообщили, что Алексея Москалева суд отправил под домашний арест. Мужчину обвинили в «дискредитации армии» (ч. 1 ст. 280.3 УК). Поводом стал в том числе рисунок дочери-шестиклассницы. Она нарисовала флаги Украины и России: на одном написала «Слава Украине», а на втором «Нет войне».
Дело рассмотрел Ефремовский межрайонный суд Тульской области. Москалев будет на домашнем аресте до 27 марта.
Рисунок его дочь Маша нарисовала на уроке ИЗО еще в апреле прошлого года. Донесла на нее учительница, а в школу приехала сначала полиция, а потом за ребенком пришла ФСБ. Учительница ИЗО уволилась из школы.
Вчера Алексея Москалева арестовали. Девочку забрали в приют.
Это не первое дело против мужчины. Сначала его штрафовали из-за этого рисунка и комментариев в «Одноклассниках» за «дискредитацию армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Потом из-за публикации в той же соцсети завели уголовное дело. Под новый год у семьи прошел обыск и они уехали из Ефремова, но 1 марта силовики нашли их.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентом».