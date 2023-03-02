«Важные истории»‎* рассказали о тех, кто работает в ГРЧЦ: главном цензурном подразделении РКН

«Важные истории»*‎ опубликовали новую часть расследования по утечке из Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) — основной цензурной структуры Роскомнадзора. Справки на потенциальных «иноагентов»‎ готовят даже студенты, а из сотрудников свой выбор работы на цензуру объяснили немногие.

Всего в ГРЧЦ работает около 5000 человек. В 2022 году «в связи с многократным ростом числа задач и стрессовых условий» началась текучка сотрудников, а штат рассчитывали расширить на 450 человек. У потенциальных кандидатов проверяют информацию о связях с митингами Алексея Навального и оппозицией.

Плотно ГРЧЦ работает со студентами ведущих вузов Москвы. Отсюда берут людей на практику: абитуриенты ищут «оскорбления»‎ Путина, проверяют, есть ли в СМИ упоминания «дискредитации армии»‎, составляют справки на потенциальных «иноагентов»‎. Эти же задачи становятся тестовыми для приема на работу.

С ГРЧЦ сотрудничают МГУ, МГЮА, Финансовый университет при правительстве РФ и другие вузы. Но «политизированных студентов» ГРЧЦ брать не готов, а предпочтение отдает кандидатам с «опытом в госструктурах, предпочтительно силовых или около силовых». Работают на Центр также ученые и айтишники.

В начале карьеры цензору предлагают небольшую зарплату — около 40 тыс. рублей в месяц. Но руководители зарабатывают по 100 тыс. рублей. Иногда в переписках сотрудники жалуются на условия труда. Но кроме зарплаты им предлагают медстраховку, компенсацию питания, а главное — бронь от мобилизации.

Есть среди работников ГРЧЦ те, кто работает «за идею». Например, Руслан Махалов, бывший старший смены в дежурном отделе мониторинга СМК. Он сообщал в Генпрокуратуру о публикациях, в которых говорилось об убийствах мирных жителей, потерях российских солдат и других неприятных фактах об армии. Именно его рабочий аккаунт взломали и получили доступ ко всей системе ГРЧЦ. Махалов рассказал «Важным историям»‎*, что уволился, но он считает, что «государство имеет право себя обезопасить»‎.

После утечки из ГРЧЦ многие сотрудники закрыли профили в соцсетях. Руководство предлагало даже организованно удалить информацию и личные данные работников из баз по пробиву данных.





*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.