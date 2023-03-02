Кадыров предложил проверить семьи возможных участников атаки в Брянской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу атаки в Брянской области. По его мнению, разбираться надо «жестко и жестоко»‎, в том числе проверить семьи.

«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят»‎, — написал глава Чечни.

После этого нужно «принять ответные меры в отношении Киева»‎, невзирая на то, что «рядом могут быть гражданские объекты»‎: просто «разбомбить все точки»‎.

Украинская сторона при этом отрицает причастность к действиям диверсантов: их назвали провокацией. Об организации операции заявил «Русский добровольческий корпус»‎.