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#Новости

Сотрудники ФСИН порезали куртку фигуранту антивоенного дела из Коми

02.03.2023

Его обвиняют в оправдании терроризма из-за комментариев о взрыве Крымского моста

Сотрудники ФСИН порезали переданную в СИО куртку бывшему учителю из Коми Никите Тушканову. Его обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за комментариев о взрыве на Крымском мосту во «ВКонтакте»‎.

Как сообщили в группе «Свободу Никите Тушканову»‎, о произошедшем он рассказал в письме жене. Вместе с курткой силовики разрезали на мелкие куски все переданные в передаче продукты. Силовики это объяснили просто: «не надо выделываться, надо сотрудничать со следствием»‎, объяснили сторонники Тушканова.


Фото: «Свободу Никите Тушканову»



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