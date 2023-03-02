Сотрудники ФСИН порезали куртку фигуранту антивоенного дела из Коми

Сотрудники ФСИН порезали переданную в СИО куртку бывшему учителю из Коми Никите Тушканову. Его обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за комментариев о взрыве на Крымском мосту во «ВКонтакте»‎.

Как сообщили в группе «Свободу Никите Тушканову»‎, о произошедшем он рассказал в письме жене. Вместе с курткой силовики разрезали на мелкие куски все переданные в передаче продукты. Силовики это объяснили просто: «не надо выделываться, надо сотрудничать со следствием»‎, объяснили сторонники Тушканова.

Фото: «Свободу Никите Тушканову»